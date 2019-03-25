Главные новости футбола 24 марта: Сборная Украины завершает подготовку к Люксембургу, Германия победила Нидерланды

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 марта.

Сборная Украины

Главная команда страны завершает подготовку ко второму матчу квалификации на Евро-2020. Сегодня "сине-желтые" померяются силами с Люксембургом – детальный анонс матча вскоре ожидайте "Футбол 24". У сборной Украины снова потери – Артем Кравец покинул расположение.

Андрей Шевченко анонсировал изменения в составе по сравнению с поединком против Португалии. Руслан Малиновский заверил, что команда знает, как нужно играть против Люксембурга. Футболисты сборной Украины провели тренировку накануне важного матча и прогулялись по городу.

Появляются интересные новости об удачном поединке против Португалии. Тот матч посетили скауты Атлетико, Ювентуса, Милана и еще ряда клубов Европы. А Евгений Коноплянка потроллил Криштиану Роналду.

Отбор к Евро-2020

Германия в ярком матче на последних минутах вырвала победу над Нидерландами. Подопечные Йоахима Лева выиграли первый тайм, провалили второй, но в итоге склонили чашу весов в свою пользу благодаря заменам – видео голов и обзор встречи. Бундестим впервые за 23 года победила принципиального соперника на выезде.

Казахстан дома уступил России – натурализованный украинский голкипер пропустил 4 гола. В другом матче встретились бывший и действующий игроки киевского Динамо – Венгрия с Тамашем Кадаром сенсационно переиграла Хорватию с Домагоем Видой. Израиль Манора Соломона также подарил неожиданность, одолев дома Австрию.

Беньямин Вербич не помог Словении переиграть Северную Македонию, а Томаш Кендзера с Польшей одолел Латвию. Бельгия на классе справилась с Кипром – Эден Азар провел юбилейный матч за сборную, войдя в топ-3 ветеранов "красных дьяволов".

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