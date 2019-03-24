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Люксембург – Украина: подопечные Шевченко провели тренировку накануне матча отбора на Евро-2020

21:09 80 Читати українською
Люксембург – Украина: подопечные Шевченко провели тренировку накануне матча отбора на Евро-2020
Тренировка сборной Украины / Фото Денис Руденко

Сборная Украины активно готовится к важному поединку на пути к Евро-2020.

 

Национальная команда Украины провела вечернюю тренировку накануне 2-го матча отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

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К поединку готовились все игроки, кроме нападающего Кайсериспора Артема Кравца и хавбека Шахтера Марлоса, которые накануне получили травмы и покинули расположение "желто-синих".

Встреча с Люксембургом состоится 25 марта, начало в 21:45.

Напомним, в первом матче отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко расписали мировую с португальцами (0:0).

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Фото Денис Руденко

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