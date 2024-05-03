"Это было недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это, это на мне. Я тренер, и именно я выставляю их на поле, но это было недостаточно хорошо. Когда мы в очередной раз показали футбол, как в первом тайме, это означало, что мой посыл не дошел до команды.

Упущенные моменты Мудрика в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:0

Каким был этот посыл? (вопрос от журналиста – прим.). Да ладно, друг, мы сыграли не очень хорошо. Хочешь, чтобы я написал тебе целое досье о том, где что-то пошло не так? Я чувствую, что мы немного потеряли веру и уверенность в нашем футболе, и я должен это изменить. Речь идет не о пропущенных голах. Это о нашем подходе к игре в футбол, и мы были далеки от этого.

Уже некоторое время мы находимся в затруднении, но это часть нашей задачи и нашего роста. Нам надо выходить на поле и показывать себя, надо выкладываться. Сегодня мы были жалкими", – приводит слова Постекоглу Goal.

Напомним, поражение от Челси стало для Тоттенхэма третьим подряд. В борьбе за зону ЛЧ "шпоры" отпустили Астон Виллу на 7 очков, хотя еще имеют одну игру в запасе.

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