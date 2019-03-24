Отбор к Евро-2020: Казахстан дома уступил России – украинский голкипер пропустил 4 гола

Состоялись первые матчи очередного игрового дня квалификации к чемпионату Европы-2020.

Отбор к Евро-2020

Казахстан – Россия – 0:4

Голы: Черышев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (аг)

Уэльс – Словакия – 1:0

Гол: Джеймс, 5

В первом туре Казахстан неожиданно разгромил Шотландию, а Россия без шансов уступила Бельгии, поэтому определенная интрига перед матчем просматривалась. Однако хозяева не сумели на равных противостоять сопернику – все завершилось разгромом, а игру для гостей сделал Денис Черышев.

Он создал первый момент во встрече, когда подачей со штрафного нашел голову Дзюбы. Капитан россиян выиграл верховую борьбу, но пробил над воротами. Тот же игрок Валенсии открыл счет, замкнув прострел с правого фланга на дальнюю штангу от Ионова. Украинец Дмитрий Непогодов, который защищает ворота Казахстана, пропустил мяч в ближний угол. Этот гол на совести экс-голкипера молодежных сборных Украины.

Черышев продолжал возить хозяев. Несколько его ударов полетели над перекладиной, но в компенсированное к первому тайму время вингер дублем закрепил преимущество своей команды – ассистировал ему с правого края Дзюба. На старте второй половины встречи герой матча отдал долг партнеру, вырезав ему голевой пас на третий мяч в ворота Казахстана.

Окончательный счет установил Бейсебеков, от которого залетел четвертый гол после стандарта от того же Черышева и удара Оздоева. До финального свистка россияне могли забить и больше – казахи не показали никакого осмысленного плана на игру. Потенциальная угроза для соперника шла только от ударов Бахтияра Зайнутдинова, однако настоящей опасности они не принесли.

Россия набрала 3 очка и сравнялась с Казахстаном, Кипром и Бельгией в турнирной таблице группы I, однако у двух последних команд еще по матчу в запасе. Непогодов за 4 пропущенных гола получил худшую оценку в матче от статистического портала SofaScore – 5.6. Хотя под занавес поединка Дмитрий потянул удар в упор от Игнатьева и еще несколько раз спас казахов от пропущенных голов, совершив за матч 4 сейва.

Уэльс минимально победил нашего недавнего соперника по Лиге наций сборную Словакии. Единственный гол во встрече на 5-й минуте забил игрок Суонси Дэниэль Джеймс. Валлийцы строили атаку, которую прервал защитник гостей Пекарик, но первым на подборе был Джеймс. Удар по воротам стал результативным и принес подопечным Райана Гиггза первую победу в отборе. В их равной группе Е также соревнуются Ховатия, Венгрия и Азербайджан.

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