Малиновский о матче с Люксембургом: Надо сыграть с такой же самоотдачей, как против Португалии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка против Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020.

"Слабых соперников уже нет. Даже маленькие команды могут обыграть любого, тем более дома. Надо сыграть с такой же самоотдачей и концентрацией, как против Португалии. Только так можно рассчитывать на положительный результат.

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Тренерский штаб объяснил, как мы должны провести матч с Люксембургом. Они пытаются играть в футбол. Благодаря темпу, скорости, индивидуальным качествам мы должны создавать моменты. Нужно добиться положительного результата. Нам необходимы очки, важно их завоевать", – сказал на пресс-конференции Руслан Малиновский.

25 марта в 21:45 сборная Украины на выезде встретится с Люксембургом в рамках второго матча квалификации к Евро-2020. Напомним, что "сине-желтые" стартовали в отборе с ничьей на поле Португалии.

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