Венгрия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Испания — 24 март 350
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Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертається
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"Тут заробляють по 100 тисяч євро". Інтерв'ю найкращого бомбардира чемпіонату Люксембургу, який ставить на УкраїнуИнтервью — 24 март 885
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Бразилия не смогла победить Панаму – Пакета забил дебютный гол за "селесао"Товарищеские матчи — 23 март 251
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Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"Евро-2020 — 23 март 2438
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Люксембург – Украина: "сине-желтые" прибыли на матч отбора к Евро-2020Евро-2020 — 23 март 600