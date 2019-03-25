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Венгрия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:26 2 Читати українською
Венгрия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча
Венгрия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Венгрия победила Хорватию во 2 туре квалификации на Евро-2020 (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

 

В матче группы Е Венгрия принимала Хорватию. Вице-чемпионы мира быстро вышли вперед, но еще в первом тайме венгры, в составе которых весь матч отыграл защитник Динамо Тамаш Кадар, сравняли счет.

Отбор к Евро-2020: Венгрия с Кадаром победила Хорватию, Израиль переиграл Австрию

Во втором тайме хозяева благодаря голу Паткая на 76-й минуте одержали победу. После 2 туров в группе Е 4 команды имеют по 3 очка, включая Венгрию и Хорватию.

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Евро-2020 Венгрия Венгрия Видеоновости Венгрия - Хорватия Хорватия Хорватия
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