Барселона потеряла трех ключевых нападающих из-за травм

Форварды Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы и могут не сыграть против Эспаньола.

Барселона с долей вероятности не сможет рассчитывать на свою основную атакующую линию в матче 29 тура Ла Лиги против Эспаньола, сообщает Marca.

Месси вернулся в Барселону из-за травмы

Лионель Месси повредил колено в матче против Венесуэлы, который Аргентина позорно проиграла со счетом 1:3. Суарес вылетел в выездном матче с Бетисом, а Дембеле травмировался в матче Лиги чемпионов с Лионом.

Если аргентинец с уругвайцем еще могут успеть восстановиться, то на Усмана наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде точно может не рассчитывать. Есть шанс, что на поле появятся Малком и Кевин-Принс Боатенг.