Люксембург – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед матчем против Люксембурга.

"О стартовом составе – будем определяться в день игры. Сегодня на тренировке посмотрим, как ребята восстановились. Команда чувствует себя нормально. У нас мотивация всегда повышена. Мы понимаем, что не можем терять очки, чтобы выйти из группы. Команде важно добиться победы.

Люксембург заслуживает уважения. За несколько последних лет они преуспели. Они пытаются играть в футбол и за это заслуживают уважения.

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Мне импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются играть в комбинационный футбол. Люксембург как раз такая команда. Они пытаются действовать креативно.

Однозначно будут изменения по сравнению с поединком против Португалии. Сегодня еще раз проверим готовность ребят. Завтра определимся, но замены однозначно будут.

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Лунин? Повторюсь, что сегодня будет тренировка, а по составу мы определимся завтра. В нашей команде равноценно каждый игрок, который присутствует в заявке, может оказаться в старте.

Мы ожидаем, что приедут люди. Надеюсь, что наши мигранты, которые здесь живут, приедут поддержать нас. Чем больше людей приедет, тем лучше", – сказал Шевченко.