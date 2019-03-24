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ЕВРО-2020 НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Нидерланды – Германия – видео голов

24 марта 23:51 248 Читати українською
Нидерланды – Германия – видео голов
Нидерланды – Германия – видео голов и обзор матча

Нидерланды и Германия встречаются в отборе на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды – Германия.

48’ Маттейс Де Лигт
63’ Мемфис Депай
 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабри 34’
Нико Шульц 90’

На 15-й минуте Германия вышла вперед, когда Нико Шульц прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную на Лероя Сане. Вингер Манчестер Сити открыл счет во встрече, расстреляв ворота хозяев.

Нидерланды – Германия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Нидерланды – Германия: видео гола Лероя Сане

Немцы отстояли свои владения и не позволили Райану Бабелю острыми ударами восстановить паритет. А на 34-й минуте удвоили преимущество – Серж Гнабри сместился с левой бровки, не встретил сопротивления от Вирджила ван Дейка и идеально попал в дальнюю девятку. Яспер Силлессен был бессилен.

Нидерланды – Германия: видео гола Сержа Гнабри:

Во начале второго тайма на поле была совсем другая картина. Германия ничего не могла создать в атаке, а Нидерланды достаточно быстро отыгрались. Уже на 48-й минуте Маттиас де Лигт воспользовался подачей Мемфиса Депая и головой отправил мяч в сетку, выиграв верховую борьбу в трех соперников.

Нидерланды – Германия: видео гола Маттиаса де Лигта

На 63-й минуте счет стал равным – постарался опять Мемфис Депай. Он потолкался в штрафной и получил вознаграждение. Партнер откинул снаряд под удар форварду Лиона, а тот четко поразил нжний угол ворот Мануэля Нойера.

Нидерланды – Германия: видео гола Мемфиса Депая

Последняя минута основного времени определила победителя встречи. Гол создали футболисты, которых Йоахим Лев выпустил на замену. Илкай Гюндоган разрезал оборону хозяев пасом на Марко Ройса, а лидер дортмундской Боруссии вывел на удар Нико Шульца – 2:3. Германия впервые за 23 года победила Нидерланды на выезде.

Нидерланды – Германия: видео гола Нико Шульца

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