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Кубок африканских наций-2019: определились все участники турнира

24 марта 23:06 32 Читати українською
Кубок африканских наций-2019: определились все участники турнира
Сборная ЮАР / Фото freetips.com

24 команды поборются за главный футбольный трофей африканского континента.

Сборная ЮАР завоевала последнюю путевку на Кубок африканских наций-2019, переиграв национальную команду Ливии (2:1).

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Таким образом в турнире примут участие 24 команды, среди которых: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, Конго, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Ангола , Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Кубок африканских наций-2019 состоится в Египте с 21 июня по 19 июля.

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