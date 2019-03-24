Кубок африканских наций-2019: определились все участники турнира

24 команды поборются за главный футбольный трофей африканского континента.
Сборная ЮАР завоевала последнюю путевку на Кубок африканских наций-2019, переиграв национальную команду Ливии (2:1).
Начало Кубка африканских наций-2019 перенесено из-за Рамадана
Таким образом в турнире примут участие 24 команды, среди которых: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, Конго, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Ангола , Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.
Кубок африканских наций-2019 состоится в Египте с 21 июня по 19 июля.
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