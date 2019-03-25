Головні новини футболу 24 березня: Збірна України завершує підготовку до Люксембургу, Німеччина перемогла Нідерланди

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 березня.

Збірна України

Головна команда країни завершує підготовку до другого матчу кваліфікації на Євро-2020. Сьогодні "синьо-жовті" поміряються силами з Люксембургом – детальний анонс матчу незабаром очікуйте на "Футбол 24". У збірної України знову втрати – Артем Кравець покинув розташування.

Андрій Шевченко анонсував зміни в складі у порівнянні з поєдинком проти Португалії. Руслан Маліновський запевнив, що команда знає, як потрібно грати проти Люксембурга. Футболісти збірної України провели тренування напередодні важливого матчу та прогулялися містом.

З'являються цікаві новини про вдалий поєдинок проти Португалії. Той матч відвідали скаути Атлетіко, Ювентуса, Мілана та ще низки клубів Європи. А Євген Коноплянка потролив Кріштіану Роналду.

Відбір до Євро-2020

Німеччина в яскравому матчі на останніх хвилинах вирвала перемогу над Нідерландами. Підопічні Йоахіма Льова виграли перший тайм, провалили другий, але в підсумку схилили шальки терезів на свою користь завдяки замінам – відео голів і огляд зустрічі. Бундестім вперше за 23 роки перемогла принципового суперника на виїзді.

Казахстан вдома поступився Росії – натуралізований український голкіпер пропустив 4 голи. В іншому матчі зустрілися колишній і чинний гравці київського Динамо – Угорщина з Тамашем Кадаром сенсаційно переграла Хорватію з Домагоєм Відою. Ізраїль Манора Соломона також подарував несподіванку, здолавши вдома Австрію.

Беньямін Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, а Томаш Кендзьора з Польщею здолав Латвію. Бельгія на класі впоралася з Кіпром – Еден Азар провів ювілейний матч за збірну, увійшовши в топ-3 ветеранів "червоних дияволів".

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