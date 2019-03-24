Люксембург – Украина: "сине-желтые" прогулялись по городу накануне матча отбора к Евро-2020

Тренерский штаб вместе с игроками национальной команды совершил традиционную прогулку перед поединком 2-го тура отбора к Евро-2020 с Люксембургом.
К слову, на сегодня запланирована традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера украинцев Андрея Шевченко, теория и тренировка "сине-желтых".
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Отметим, что в команде отсутствует Марлос, который получил рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра и вчера вечером отправился в Киев. Таким образом, он не сможет помочь команде в матче против Люксембурга.
Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в пятницу сыграли в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020.
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