Португалия – Украина: матч посетили скауты Атлетико, Ювентуса, Милана и еще ряда клубов Европы

Представители ведущих клубов Европы вживую наблюдали за матчем первого тура отбора к Евро-2020 между сборными Португалии и Украины.

На трибуны стадиона Да Луж пришли скауты Атлетико, Интера, Милана, Ювентуса, Ньюкасла, Леванте, Бенфики, Эшторила, Бешикташа, Порту, Уотфорда и Витории Гимараэш, утверждает A Bola.

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Впрочем, пока нет точной информации за кем именно наблюдали скауты того или иного клуба.

Напомним, сборная Украины на Эстадио да Луж сыграла в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отбора к Евро-2020. Следующий поединок подопечные Шевченко сыграют в понедельник, 25 марта против сборной Люксембурга.

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