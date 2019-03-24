Отбор к Евро-2020: Вербич не помог Словении переиграть Северную Македонию, Бельгия на классе одолела Кипр

Состоялись очередные матчи 2-го раунда отбора к Евро-2020.

Отбор к Евро-2020

Кипр – Бельгия – 0:2

Голы: Азар, 10, Батшуаи, 18

Северная Ирландия – Беларусь – 2:1

Голы: Эванс, 30, Мадженнис, 87 – Стасевич, 33

Польша – Латвия – 2:0

Гол: Левандовски, 76, Глик, 84

Словения – Северная Македония – 1:1

Голы: Зайц, 34 – Барди, 47

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Бельгия в качестве фаворита приехала в гости к Кипру. Уже через 20 минут благодаря ударам Миши Батшуаи и Эдена Азара хозяева дважды капитулировали. Этого оказалось достаточно для уверенной победы бельгийцев.

Северная Ирландия и Беларусь обменялись голами в первом тайме. После перерыва хозяева таки дожали гостей из Беларуси и завоевали 3 очка.

Защитник Динамо Томаш Кендзера вышел в стартовом составе сборной Польши, которая без особых усилий переиграла Латвию. Хозяева забили 2 безответных мяча.

Еще один игрок Динамо хавбек Беньямин Вербич в составе Словении не смог переиграть команду Северной Македонии. Команды обменяли голами, на этом и разошлись.