Отбор к Евро-2020: Вербич не помог Словении переиграть Северную Македонию, Бельгия на классе одолела Кипр

Состоялись очередные матчи 2-го раунда отбора к Евро-2020.
Отбор к Евро-2020
Кипр – Бельгия – 0:2
Голы: Азар, 10, Батшуаи, 18
Северная Ирландия – Беларусь – 2:1
Голы: Эванс, 30, Мадженнис, 87 – Стасевич, 33
Польша – Латвия – 2:0
Гол: Левандовски, 76, Глик, 84
Словения – Северная Македония – 1:1
Голы: Зайц, 34 – Барди, 47
Отбор к Евро-2020: Казахстан дома уступил России – украинский голкипер пропустил 4 гола
Бельгия в качестве фаворита приехала в гости к Кипру. Уже через 20 минут благодаря ударам Миши Батшуаи и Эдена Азара хозяева дважды капитулировали. Этого оказалось достаточно для уверенной победы бельгийцев.
Северная Ирландия и Беларусь обменялись голами в первом тайме. После перерыва хозяева таки дожали гостей из Беларуси и завоевали 3 очка.
Защитник Динамо Томаш Кендзера вышел в стартовом составе сборной Польши, которая без особых усилий переиграла Латвию. Хозяева забили 2 безответных мяча.
Еще один игрок Динамо хавбек Беньямин Вербич в составе Словении не смог переиграть команду Северной Македонии. Команды обменяли голами, на этом и разошлись.