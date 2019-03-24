Люксембург – Украина: у "желто-синих" вновь потери – Кравец покинул расположение команды

Плохие новости поступили из лагеря национальной команды Украины.

Форвард турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец покинул лагерь национальной команды из-за травмы. Об этом сообщил наставник "желто-синих" Андрей Шевченко накануне 2-го матча отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"

"У нас есть потери. Марлос и Кравец поехали в Киев – у них повреждения", – заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, накануне расположение национальной команды покинул хавбек Шахтера Марлос.

Поединок Люксембург – Украина состоится 25 марта, начало в 21:45.

Люксембург – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко