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Люксембург – Украина: у "желто-синих" вновь потери – Кравец покинул расположение команды

19:57 114 Читати українською
Люксембург – Украина: у "желто-синих" вновь потери – Кравец покинул расположение команды
Артем Кравец / Фото ФФУ

Плохие новости поступили из лагеря национальной команды Украины.

 

Форвард турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец покинул лагерь национальной команды из-за травмы. Об этом сообщил наставник "желто-синих" Андрей Шевченко накануне 2-го матча отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"

"У нас есть потери. Марлос и Кравец поехали в Киев – у них повреждения", – заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, накануне расположение национальной команды покинул хавбек Шахтера Марлос.

Поединок Люксембург – Украина состоится 25 марта, начало в 21:45.

Люксембург – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Источник: Футбол 24
Теги
Евро-2020 Люксембург - Украина Украина Украина Артем Кравец Артем Кравец Марлос Марлос Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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