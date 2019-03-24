Коноплянка потроллил Роналду после матча с Португалией

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в шутливой форме прокомментировал противостояние с лидером португальцев Криштиану Роналду.

В своем Instagram Евгений опубликовал совместную фотографию с Роналду и подписал: "Не могли бы вы подвинуться?».

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Известный ведущий Андрей Бедняков не остался в стороне и в комментариях написал, обращаясь к Коноплянке: "Не могли бы вы подвинуться... я в аут ударю". А позже добавил: "Жека, это я не тебе писал. Я писал Джонни Плянке)))".

Напомним, сборная Украины на Эстадио да Луж сыграла в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отбора к Евро-2020. Следующий поединок подопечные Шевченко сыграют в понедельник, 25 марта против сборной Люксембурга.

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