Кипр - Бельгия: Азар провел юбилейный матч за сборную, войдя в топ-3 ветеранов "красных дьяволов"

Бельгийский вингер Челси Эден Азар вписал свое имя в историю национальной команды.

Матч 2-го раунда отбора к Евро-2020 Кипр – Бельгия (0:2) стал 100-м для Эдена Азара в футболке национальной команды, сообщает ESPN.

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Это третий ветеранский результат в истории сборной Бельгии. По этому показателю 28-летний Эден уступает только защитнику Тоттенхэма Яну Вертонгену (112 матчей) и хавбеку Боруссии Д Акселю Витселю (101 матч).

Напомним, хавбеком Челси активно интересуется мадридский Реал.

В текущем сезоне чемпионата Англии Азар провел 29 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 11-ю ассистами.

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