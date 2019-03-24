Евро-2020: Германия на последних минутах вырвала победу над Нидерландами

В рамках 2-го тура отбора к Евро-2020 сборная Германии, несмотря на камбэк Нидерландов на старте второго тайма, отпраздновала тяжелую выездную победу (2:3).

Нидерланды уже провели первый матч в группе и имели в активе три очка, поэтому в случае победы над прямым конкурентом они могли хотя бы на несколько дней держать отрыв в шесть зачётных баллов. Немцы же приехали на Йохан Кройф Арену с двумя задачами: уверенно стартовать в отборе к Евро-2020 и взять реванш за разгром в Амстердаме в Лиге Наций (3:0). Неудивительно, что "Бундестим" пошёл в атаку сразу со свистком.

Первый момент гости создали уже на 2-й минуте усилиями Сане и Гнабри: первый прорвался в штрафную и выкатил передачу, а второй точно пробил – Силессен парировал. После этого немцы продолжили активно искать слабости в обороне соперника и держать мяч, но остроты у чужих ворот уже не создавали. Нидерланды постепенно проснулись, провели серию позиционных атак и стандартов, однако на 15-й минуте неожиданно пропустили. Шульц открылся по флангу и получил передачу на ход, завершив рывок прострелом в штрафную на Сане; Лерой же воспользовался падением Де Лигта и мощно пробил под дальнюю штангу – 0:1!

В следующие 10 минут немцы удерживали инициативу, а обескураженные голландцы старались найти свой темп. В конце концов, им удалось вернуться в игру, заставив Йоахима Лёва несколько раз хвататься за голову. На 25-й минуте Бабел запорол лучший момент хозяев в первом тайме, получив передачу от Промеса и метров с 10-ти пробив в дальний угол – Нойер сложился и парировал. На 27-й минуте он снова оказался на высоте, спасая после замыкания всё того же Бабела с линии вратарской, а на 32-й взял слабый дальний удар Думфриса.

Ничего не предвещало беды для "Оранье", но на 34-й минуте роковую ошибку допустил их лучший защитник. Вирджил Ван Дейк, который до этого работал как часы, запорол офсайдную ошибку и позволил Гнабри на левом фланге принять длинную передачу от Рюдигера. Серж набрал скорость, сместился к линии штрафной и шедевральным выстрелом попал точно в дальнюю девятку – 0:2! Шок.

В дальнейшем оборона хозяев просто развалилась, что могло привести к ещё двум голам сборной Германии. Так, на 39-й минуте Керер ударом головой под перекладину замкнул подачу Шульца с левого фланга, а в следующей же атаке Сане вырвался практически один на один, но пробил слабо – Силессен спас. Голландцы смогли собраться и выдать неплохую концовку тайма, даже претендуя на пенальти после падения Вейналдума в борьбе с Рюдигером, но в целом счёт на табло выглядел закономерным.

Второй тайм стал полной противоположностью первому. Хозяева с первых минут пошли в атаку и уже на 48-й отыграли один мяч – это Маттейс Де Лигт замкнул прекрасную подачу Депая ударом головой под дальнюю штангу. На этом "Оранье" не остановились, организовував несколько быстрых атак и опасных подач в штрафную. Немцы отбивались и даже смогли несколько выровнять матч, но ни одной опасной атаки подопечные Йоахима Лева на старте так и не провели.

Когда показалось, что немцы закрылись и не дают пространства Нидерландам, случился гол. Его предвестником стал удар Вейналдума после подачи Депая со штрафного на 62-й минуте – Джорджинью выскочил из-за спин и пробил в упор, Нойер парировал, а лайнсмен просигнализировал об офсайде. В следующей атаке "Бундестим" не спасли ни голкипер, ни рефери: Депай обыгрался с Вейналдумом в штрафной во время небольшой паники немцев у своих ворот и пробил метров с 11-ти под ближнюю штангу – 2:2!

После второго пропущенного мяча немцы собрались и стали играть у своих ворот более плотно, расплатой за что стало отсутствие атакующей игры до последних минут. Нидерланды продолжили держать инициативу, исполнять интересные передачи и комбинации, но ничего острее панического момента после углового на 69-й минуте создать никак не удавалось – да и тот ничем опасным не завершился. В течение 70-х минут немцы более-менее выровняли матч, хотя при таком футболе о победе невозможно было даже мечтать.

Концовка второго тайма оказалась интересной. Немцы провели серию неплохих контратак и на 84-й могли неожиданно забить третий – это Гнабри обыграл Ван Дейка и пробил с линии штрафной под левую штангу, но Силессен был на высоте. Нидерланды ответили острым прострелом Думфриса на Депая, который лишь в последний момент выбили защитники. Игра перестала быть сонной, но всё равно выглядела ничейной.

Казалось, что матч завершится со счётом 2:2, но на 90-й минуте сработали замены Йоахима Лева: Гюндоган проникающей передачей нашел Ройса, а тот с левого края штрафной выкатил передачу в спины защитникам на Шульца – Нико оставалось пробить в дальний угол и принести победу своей сборной. С этой задачей он справился блестяще.

Таким образом, в отборочной группе С Германия набрала три очка и поднялась на второе место, в то время как Нидерланды с аналогичным количеством зачётных баллов идут третьими. Лидирует сборная Северной Ирландии, у которой шесть пунктов, однако у Бундестим на один матч меньше.