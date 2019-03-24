Казахстан – Россия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Казахстан не смог создать сопротивления России (0:4) в матче 2-го тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Казахстан – Россия.

Казахстан не был фаворитом в поединке с россиянами, что и доказала сама встреча. Дубль Черышева в первом тайме фактически убил всю интригу в поединке.

Отбор к Евро-2020: Казахстан дома уступил России – украинский голкипер пропустил 4 гола

После перерыва гости продолжили свое победное шествие, и забили еще 2 гола казахам.

Стоит отметить, что ворота хозяев защищал Дмитрий Непогодов, который имеет украинское происхождение.

После второго раунда отбора к Евро-2020 Россия занимает третью строчку турнирной таблицы, Казахстан – 4-й. У обеих команд по 3 зачетных балла.