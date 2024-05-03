Тренерский штаб юношеской сборной Украины определился с заявкой на Евро-2024, сообщает Sport.ua.

Голкипер Байера может променять сборную Украины на Германию – воспитанник Динамо хочет трофеев

По информации источника, в список игроков вошли 24 футболиста, еще 13 находятся в резервном списке. Интересно, что в заявку попало сразу 11 легионеров, а среди украинских клубов лидером по количеству представителей является Динамо.

Вратари: Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания), Назар Макаренко (СК Днепр-1, Украина), Александр Петренко (Байер, Германия).

Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба – Динамо Киев), Дмитрий Варивода (Ваккер, Австрия), Максим Баршак (Рух), Егор Данковский, Никита Шелекета (оба – Шахтер), Дмитрий Стрельчук (Бавария, Германия), Кирилл Дегтярь (Металлист).

Полузащитники: Владимир Озимай, Богдан Редушко, Павел Люсин (все – Динамо Киев), Александр Сорока (Гент, Бельгия), Андре Вакулюк (Бенфика, Португалия), Александр Драган (Аталанта, Италия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Назар Бондарь (Рух), Евгений Гармаш (Шахтер).

Форварды: Артем Степанов (Байер, Германия), Богдан Попов (Эмполи, Италия), Иван Денисов (Рух), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден, Германия).

Резервный список: Максим Цымбалюк (Висла Краков, Польша), Евгений Рябоконь (Словацко, Чехия), Евгений Бойко, Иван Андрейко (оба – Динамо Киев), Никита Кривцов (Виктория Кельн, Германия), Алексей Попов (Локомотива, Хорватия), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Владислав Тютюнов, Михаил Решетников (оба – Шахтер), Артем Угринчук, Ролан Мустафаев, Александр Харечко (все – Рух), Али Халилов (СК Днепр-1).

Напомним, чемпионат Европы U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня. Украина будет выступать в группе А, где ее соперниками станут Сербия, Чехия и Кипр.

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