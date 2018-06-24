Главные новости футбола 23 июня: разные победы Германии, Бельгии и Мексики, скандалы на ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июня.

Матчи ЧМ-2018

Первый матч дня не принес никакой сенсации: Бельгия разгромила Тунис. Пока это самый результативный матч ЧМ-2018: на двоих команды забили семь голов. По дублю оформили Эден Азар и Ромелу Лукаку. Последний, к слову, повторил интересный рекорд легендарного Марадоны на чемпионатах мира.

Затем Мексика подтвердила свой статус команды-открытия турнира и победила Южную Корею. Чичарито и Ко уже имеют 6 очков в активе и лишь чудом могут не выйти в 1/8 финала ЧМ. Интересно, что украшением матча стал гол южнокорейца Хин Мин Сона, который забил мяч из-за пределов штрафной. Так что мексиканцы победили не без проблем, но с крепким характером.

Главным праздником футбола получился матч сборных Германии и Швеции. Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

Скандалы ЧМ-2018

ФИФА начала расследование в отношении игроков национальной команды Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаки из-за способа празднования голов. Оба футболиста изображали орла после забитых голов в ворота Сербии, скрестив руки на груди. Шакири еще и сыграл матч 2 тура ЧМ-2018 против сербов в бутсе с флагом Косово. Несмотря на протест Сербии, ФИФА разрешила игроку такой поступок.

Причиной еще одного расследования стали комментарии главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, сказанные после матча. Коуч заявил, что работу арбитров поединка надо разбирать в Международном трибунале в Гааге. Напомним, Сербия проиграла Швейцарии со счетом 1:2.

Неспокойно и в лагере сборной Бразилии. Неймар во время матча против Коста-Рики поссорился с Тьягу Силвой. Форварду не понравились действия защитника в одном из эпизодов, после чего Силва обиделся на Неймара.

Также ФИФА защитил амеканського арбитра Марка Гейгера, который судил встречу между сборными Португалии и Марокко. Большинство марокканских футболистов обвинили рефери в нечестном судействе. Гейгер якобы даже просил футболку Криштиану Роналду во время матча, но эти обвинения не подтвердились.

Трансферные слухи

Андрей Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон. Боруссия Дортмунд готова к переговорам по трансферу, ведь украинец не смог полноценно заменить Усмана Дембеле.

Шахтер продолжает искать усиление в Южной Америке. Теперь "горняков" заинтересовал 19-летний форвард Сан-Паулу Жонас Торо, по трансферу которого уже начались переговоры.

Серьезную трансферную кампанию проводит Заря, которая уже подписала Заури Махарадзе, Левана Арвеладзе, Никиту Каменюку, Виталия Вернидуба, Дмитрия Хомченовского. Сейчас луганская команда собирается еще и объявить о переходе двух иностранных форвардов.

