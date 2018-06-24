ЧМ-2018 Германия – Швеция: золотой гол королей драмы в меньшинстве и нереальная интрига в группе

Германия и Швеция встречались в матче 2 тура Чемпионата мира 2018 в группе F. Отчет и результат игры читайте на "Футбол 24".

Матч Германия – Швеция стартовал в 21:00. Действующие чемпионы мира после поражения от Мексики были обязаны только побеждать, а шведов, одолевших Южную Корею, устраивала и ничья.

Германия – Швеция – видео голов

Германия выдала взрывное начало. Ройс, Дракслер, Вернер и Эктор врывались и угрожали шведам из пределов вратарской. Цифры 122 на 6 – это статистика передач за первые 10 минут. Швеция оправилась и дважды выбегала почти один на один с вратарем. В одном эпизоде Мюллер умело задержал Форсберга на грани фола, а в другом Боатенг фактически заплел ноги Бергу, но польский судья Марчиняк не решился даже видеоповтор посмотреть. Немцам дали по носу в контратаке, и они успокоились. Всередине первого тайма они получили еще и физически. Кровь из носа Руди текла стабильным ручьем, пришлось менять футболку и надолго уйти с поля, оставив Бундестим в меньшинстве.

Німеччина – Швеція: ОНЛАЙН-трансляція матчу ЧС-2018

В итоге вынужденная замена. И именно после того, как вышел Гюндоган, немцы пропустили гол. Кроос обрезался в центре, Тойвонен получил пас на грудь и в борьбе с Рюдигером элегантно подсек мяч над Нойером. Гюндоган на 39-й решил прервать полосу неудач в атаке дальним ударом. Вратарь едва парировал одной рукой, а Мюллеру не дали нормально добить – мячик покатился рядом со стойкой и лежащим кипером. Швеция, может, не феерила, как Мексика, но о своих контрах не забывала также. В одной из таких атак можно было прибивать немцев, однако Клаэсон сыграл так медленно, что Эктор пятой мимоходом выбил снаряд и отвел большущую угрозу.

Германия начала после перерыва, как с первых минут игры – ураганно. И вот уже Вернер опускается на левый фланг, простреливает, Гомес стягивает на себя защитника, а Ройс забивает в борьбе с защитником. Удар за ударом, подача за подачей. Гомеса заблокировали, Мюллер минимально промахнулся. Швецию закрыли на ее половине, но моменты пулеметной очередью не шли. Впрочем иногда немцы не забивали такое... Как Марио Гомес из пределов вратарской пробил выше, хотя и из офсайда. Или Эктор, который врывался на убийственное расстояние, но проиграл дуэль вратарю. Вернер снова прошел по левому флангу и едва не довел Гранквиста до автогола, однако Ольсен сумел ногами парировать коварный удар от своего партнера.

Шведы пришли в себя аж за 15 минут до конца встречи. Форсберг на 81-й пробил из-за пределов штрафной, Нойер взял намертво. Вернер мог осчастливить Германию, но снова отправил мяч выше. Боатенг заработал вторую желтую и удаление за грубый фол сзади против Берга – опять Жером не успел. Шведы тут же едва не добили чемпионов, когда Нойер кулаком еле-еле парировал удар Гранквиста.

За 3 минуты до конца встречи Гомес выиграл верховую борьбу, но Ольсен и здесь вытащил мяч из-под перекладины. Брандт дальним ударом бабахнул в штангу, а Вернер даже из офсайда не смог добить в пустые ворота. Шведы могли вырывать победу, но Гвидетти сыграл слишком эгоистично. А вот Германия спаслась от позора благодаря штрафной от Тони Крооса, который с фланга закрутил мяч в дальний верхний угол.

The drama of the World Cup. Take a bow Toni Kroos. pic.twitter.com/u0F155tyOs — Krowd9 | 2018 World Cup (@Krowd9) 23 червня 2018 р.

У обеих команд стало по 3 очка. Однако в последнем туре Швеция играет против Мексики, у которой 6 пунктов, а Германия встречается с Южной Кореей, которая фактически без шансов.

Судьба дает Леву еще один шанс. Незаслуженно?

Если Йоги не выпустит в заключительном матче Гомеса или Брандта в основе его просто возненавидят. А то и для обоих место можно найти! Эта парочка заставляла шведов вдавливаться в свой штрафной значительно сильнее, чем в первом тайме. Как минимум Марио в роли второго форварда вместо Дракслера прослеживается очень хорошо. При схеме в 2 форварда и Вернер играет более свободно. Юлиан дважды выходит на несколько минут и создает моментов больше, чем некоторые в линии атаки за весь матч.

В любом случае судьба дает Леву еще один, может, не очень заслуженный шанс. Германия снова выглядела испуганной в защите, неэффективной в атаке (моментов стало больше, но победный гол на 90+5 со стандарта это что вообще?) и психологически неустойчивой (удаление Боатенга, провал после пропущенного гола, нервы Нойера). Хотя для Кореи и этого должно хватить.





Тони Кроос как Джекилл и Хайд

Полузащитник Реала показал 2 лица, как делал это весь сезон в Испании. Гений средней линии, каких мало. И самодовольный парень, который привозит голы и проблемы своей команде на ровном месте, но не всегда успешно пытается компенсировать это в атаке. Кроос феерил в Лиге чемпионов но частенько не давал желаемого эффекта в Примере. Так было и в пределах нынешнего отдельно взятого матча. После первого тайма его хотелось загнать в глухой запас (именно Тони подарил шведам мяч, а затем позволил пройти к взятию ворот), после второго – восхвалять как короля драмы. Кроос за несколько секунд стал героем нации. Если бы он не забил, никто б и не вспомнил, как классно Тони вел игру и раздавал пасы после перерыва. А так он снова чемпион.

Германия еще может вылететь даже после победы над Кореей

Команда Лева имеет шансы финишировать и первой, и третьей. Если допустим Германия победит Южную Корею лишь 1:0 (2:1), а Швеция обыграет Мексику 2:1 (3:2), тогда по количеству забитых действующие чемпионы мира уступят обоим соперникам.

Самое смешное, что даже корейцы благодаря голу Крооса могут выйти в 1/8. Это произойдет, если азиаты победят Германию с разницей в 2 гола, а шведы проиграют мексиканцам. Конечно, в это невозможно поверить, но верил ли кто-то в такую игру немцев на грани провала?

Контроверсия матча

Польский арбитр Шимон Марчиняк умеет вести себя на уровне: держит контакт с футболистами, улыбается и не дает на себя давить. Но когда он не успевает за эпизодом, а потом еще и отказывается принимать помощь VAR, весь позитив куда-то улетучивается. Боатенг еще в первом тайме наиграл на удаление, сбив Маркуса Берга в своей штрафной. Ни красной, ни пенальти, ни хотя бы просмотра видеоповторов. В матче Франция – Уругвай другой судья выдержал паузу, а потом все-таки пересмотрел видео и изменил решение.

Марчиняк и его помощники, которые смотрят матч в специальной студии решили, что это лишнее. Боялись навредить Германии с финансовыми ресурсами ее болельщиков? Тогда почему польский рефери все же удалил Боатенга в конце встречи при счете 1:1? Эпизод оставляет вопросы, хотя внешне и не повлиял на итог игры – шведы сами виноваты, что привезли себе смертельно опасный стандарт на последних секундах.

Интересные факты

Тони Кроос забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов мира в основное время (94 минута и 41 секунда), побив на 15 секунд результат Франческо Тотти в матче 1/8 ЧМ-2006 с Австралией.

Германия повторила рекорд Нидерландов – это единственные сборные, 2 раза выигрывавшие матч Кубка мира в компенсированное арбитром время.

Уже 9 подряд раз Германия возвращалась в следующем после поражения на ЧМ матче победой.

Боатенг стал первым удаленным немцем на Мундиале с 2010-го, когда это произошло с Клозе.

Сборная Германии потратила на свой 1-й гол на ЧМ-2018 аж 34 удара – только Ройс прервал эту впечатляющую серию промахов. А вот Марко забил своим первым ударом в створ ворот на чемпионатах мира.

ЧМ-2018. Группа F, 2 тур

Германия – Швеция – 2:1

Голы: Ройс, 48, Кроос, 90+5 – Тойвонен, 32

Удаление: Боатенг, 82