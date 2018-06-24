Заря планирует подписать двух легионеров

Наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о трансферных планах клуба. По словам тренера, луганчане ведут переговоры с двумя нападающими.

"Мы уже подписали Заури Махарадзе из Олимпика, Левана Арвеладзе из Десны, вернулись Никита Каменюка, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский.

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Также ведем переговоры о трансфере двух нападающих. Надеюсь, эти футболисты присоединятся к нам, но пока не буду их называть, скажу только, что это не украинские нападающие.

Я называю позиции, которые необходимо усилить. Селекционная служба представляет нескольких игроков, которых мы просматриваем, и, если кандидатура одного из них нас устраивает, с ним подписывается контракт. Обычно мы берем свободных агентов или молодых футболистов, которые еще не раскрыли свой потенциал", – цитирует Вернидуба Football.ua.

Напомним, вчера стало известно, что голкипер Зари Андрей Лунин подписал контракт с Реалом.