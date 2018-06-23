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Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон

13:36 255 Читати українською
Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон
Андрей Ярмоленко / ФК Боруссия Д

Ливерпульский Эвертон рассматривает возможность приобретения вингера Боруссии Д Андрея Ярмоленко.

Немецкий портал transfermarketweb.com сообщает, что Эвертон может вернуться к попыткам приобрести хавбека дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко.

Финансовые возможности ливерпульского клуба ограничены, но "ириски" изучают вопрос подписания украинца.

Ярмоленко с Боруссией Д отправится на сбор в США

Сообщается, что "шмели" открыты для переговоров по футболиста.

Ярмоленко перешел в Боруссию прошлым летом из киевского Динамо за 25 миллионов евро.

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