Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон

Ливерпульский Эвертон рассматривает возможность приобретения вингера Боруссии Д Андрея Ярмоленко.

Немецкий портал transfermarketweb.com сообщает, что Эвертон может вернуться к попыткам приобрести хавбека дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко.

Финансовые возможности ливерпульского клуба ограничены, но "ириски" изучают вопрос подписания украинца.

Ярмоленко с Боруссией Д отправится на сбор в США

Сообщается, что "шмели" открыты для переговоров по футболиста.

Ярмоленко перешел в Боруссию прошлым летом из киевского Динамо за 25 миллионов евро.