Сербия– Швейцария: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии.

"Мы довольны первым таймом, в котором хорошо работали и открыли счет. Затем пропустили в наивной ситуации. Что касается решения арбитра, то я не могу обсуждать его, пусть журналисты делают заявления.

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Я не думаю, что соперник хотел выиграть больше, чем мы, уровень игры был равный. При счете 1:1 хотели больше атаковать и прессинговать, сделали замену, но это не принесло результата. Мы очень хотели победить, а действия арбитра в эпизоде с возможным пенальти я не буду комментировать.

Следующий матч у нас против Бразилии. С первого дня бразильцев называли фаворитами. Мы знали, что для выхода из группы нам нужно побеждать в двух первых матчах, но мы будем играть на победу в матче с бразильцами. Что касается того, как швейцарцы праздновали свои голы в ворота Сербии, то я не занимаюсь политикой и не буду это комментировать", – цитирует Крстаича championat.com.