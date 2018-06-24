Головні новини футболу 23 червня: різні перемоги Німеччини, Бельгії та Мексики, скандали на ЧС-2018

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 червня.

Матчі ЧС-2018

Перший матч дня не приніс ніякої сенсації: Бельгія розгромила Туніс. Поки що це найрезультативніший матч ЧС-2018: на двох команди забили сім голів. По дублю оформили Еден Азар та Ромелу Лукаку. Останній, до слова, повторив цікавий рекорд легендарного Марадони на чемпіонатах світу.

Потім Мексика підтвердила свій статус команди-відкриття турніру та перемогла Південну Корею. Чічаріто і Ко вже мають 6 очок в активі та лише дивом можуть не вийти в 1/8 фіналу ЧС. Цікаво, що окрасою матчу став гол південнокорейця Хин Мін Сона, який забив м'яч з-за меж штрафного майданчика. Так що мексиканці перемогли не без проблем, але з міцним характером.

Головним святом футболу вийшов матч збірних Німеччини та Швеції. Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.

Скандали ЧС-2018

ФІФА почала розслідування щодо гравців національної команди Швейцарії Джердана Шакірі і Граніта Джаки через спосіб святкування голів. Обидва футболісти зображували орла після забитих голів у ворота Сербії, схрестивши руки на грудях. Шакірі ще й зіграв матч 2 туру ЧС-2018 проти сербів у бутсі з прапором Косова. Попри протест Сербії ФІФА дозволила гравцю такий вчинок.

Причиною ще одного розслідування стали коментарі головного тренера збірної Сербії Младена Крстаїча, сказані після матчу. Коуч заявив, що роботу арбітрів поєдинку треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі. Нагадаємо, Сербія програла Швейцарії з рахунком 1:2.

Неспокійно й у таборі збірної Бразилії. Неймар під час матчу проти Коста-Ріки посварився з Тьягу Сілвою. Форварду не сподобались дії захисника в одному з епізодів, після чого Сілва образився на Неймара.

Також ФІФА захистив амеканського арбітра Марка Гейгера, який судив зустріч між збірними Португалії та Марокко. Більшість марокканських футболістів звинуватили рефері у нечесному суддівстві. Гейгер нібито навіть просив футболку Кріштіану Роналду під час матчу, але ці звинувачення не підтвердились.

Трансферні чутки

Андрій Ярмоленко знову зацікавив Евертон. Борусія Дортмунд готова до переговорів щодо трансферу, адже українець не зміг повноцінно замінити Усмана Дембеле.

Шахтар продовжує шукати підсилення у Південній Америці. Тепер "гірників" зацікавив 19-річний форвард Сан-Паулу Жонас Торо, щодо трансферу якого вже почались переговори.

Серйозну трансферну кампанію проводить Зоря, яка вже підписала Заурі Махарадзе, Левана Арвеладзе, Микиту Каменюку, Віталія Вернидуба, Дмитра Хомченовського. Зараз луганська команда збирається ще й оголосити про перехід двох іноземних форвардів.