ЧМ-2018: ФИФА открыла дисциплинарные дела против Джаки, Шакири и Крстаича

ФИФА открыла несколько дисциплинарных дел после матча чемпионата мира-2018 Сербия – Швейцария.

ФИФА начала расследование в отношении игроков национальной команды Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаки из-за способа празднования голов, сообщает официальный сайт видомтсва.

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Отметим, что оба футболиста изображали орла, скрестив руки на груди.

Причиной еще одного разбирательства стали комментарии главного тренера сборной Сербии Младен Крстаича, сказанные после матча.

Также добавляется, что было открыто дело против Футбольного союза Сербии из-за поведения сербских болельщиков во время матча. Отмечается, что фанаты выкрикивали политические и оскорбительные лозунги.