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Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

23 июня 20:25 1250 Читати українською
Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча
Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Мексики в матче 2-го тура Чемпионата мира 2018 в группе F победила Южную Корею со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

На 26-й минуте мексиканцы заработали право на пенальти, который уверенно реализовал Карлос Вела.

Во втором тайме мексиканцы удвоили свое преимущество. Ирвинг Лосано организовал контрактаку и вовремя отдал пас на Чичарито, который легко переиграл голкипера.

Последнее слово в матче было за азиатской командой. Хин Мин Сон красивым ударом "распаковал" ворота Гильермо Очоа и подарил своей команде маленькую надежду на несколько минут.

Видео голов и обзор матча:

ЧМ-2018 2 тур

Южная Корея - Мексика: Суббота 23 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
1 : 2
Мексика
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ЧМ 2018 Видеоновости Мексика Мексика Южная Корея - Мексика Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес Хын-Мин Сон Хын-Мин Сон Карлос Вела Карлос Вела Южная Корея Южная Корея
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