Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Мексики в матче 2-го тура Чемпионата мира 2018 в группе F победила Южную Корею со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

На 26-й минуте мексиканцы заработали право на пенальти, который уверенно реализовал Карлос Вела.

Во втором тайме мексиканцы удвоили свое преимущество. Ирвинг Лосано организовал контрактаку и вовремя отдал пас на Чичарито, который легко переиграл голкипера.

Последнее слово в матче было за азиатской командой. Хин Мин Сон красивым ударом "распаковал" ворота Гильермо Очоа и подарил своей команде маленькую надежду на несколько минут.

Видео голов и обзор матча: