"Судья просил футболку у Роналду" – ФИФА ответила на обвинения игрока Марокко

Новый скандальчик на ЧМ-2018. Игрок сборной Марокко Нордин Амрабат попытался переложить вину за поражение от Португалии на главного арбитра.

Большинство футболистов сборной Марокко, комментируя вылет из Чемпионата мира 2018, обвиняли судью. Арбитр из США Марк Гейгер якобы даже попросил Роналду отдать свою футболку в перерыве матча, утверждал Амрабат со ссылкой на разговор с португальцем Пепе.

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"Появилась информация, что мистер Гейгер попросил футболку у капитана сборной Португалии в перерыве последнего матча. Мистер Гейгер категорически отрицает эти слухи и уверяет, что не высказывал такой просьбы (сами арбитры не имеют права лично давать комментарии на ЧМ-2018, – прим. "Футбол 24").

ФИФА однозначно осуждает подобные высказывания члена марокканской команды. Судья Гейгер провел матч в образцовый и профессиональный способ согласно четким инструкциям относительно поведения и отношений с участниками Чемпионата мира в России", – говорится в заявлении ФИФА.

В пользу американского рефери свидетельствует тот факт, что разговоры арбитров постоянно записывают. Судья не может сам отключить микрофон. Если такой разговор имел место быть, его зафиксировали бы на аудиопленку. Отметим, что 43-летним Гейгер является первым судьей из США, который отработал на матчах плей-офф Чемпионата мира (Франция – Нигерия 2:0, на ЧМ-2014).