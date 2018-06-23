ЧМ-2018 Бельгия – Тунис: 4 гола, вынужденные замены и феерический Лукаку до перерыва

Бельгия и Тунис встречаются во 2 туре Чемпионата мира 2018 в группе G. Отчет и результат игры читайте на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Тунис стартовал в 15:00 по киевскому времени. В первом туре бельгийцы разгромили Панаму, а тунисцы проиграли Англии на последних минутах. Поэтому одни хотели продолжить серию, а другие – прервать.

Бельгия – Тунис – видео голов

Бельгия начала в ураганном темпе. Лукаку на 2-й минуте на рывке ушел от защитника, но вратарь успел быстрее к мячу. А вот на 5-й Азар справа продрался и заработал пенальти. Тунисцы показывали, что фол был не в штрафной, и действительно складывалось такое впечатление, но судья после просмотра видеоповторов решения не поменял. Уже на 13-й Азар с Лукаку поменялись ролями. Ромелу прострелил справа, Эден пробил в касание – слишком слабо. Не беда. Спустя 2 минуты Лукаку забил свой 3-й гол на ЧМ-2018. Мертенс выжег центр поля и придумал классный пас на ход партнеру, а форвард Манчестер Юнайтед с левой дал в дальний.

Бельгия – Тунис (ОНЛАЙН-трансляция)

Тунис вернулся в игру на 18-й. Защитник Гента, партнер украинцев Пластуна и Яремчука Дилан Бронн выиграл борьбу на втором этаже и превратил очередной штрафной турнира в гол. Почти сразу бельгийцы могли снова уходить в отрыв, однако Карраско не разобрался. Тут же Бронн после "столкновения" с мячом получил тяжелую травму и покинул матч на носилках. По счету было 2:1, а по ударам 9:1.

Затем Сасси и Хазри решили улучшить статистику: могли сравнять счет, но одному помешал неидеальный прицел, а другому – Куртуа. Фахреддин Бен Юссеф с лету пробил снова неточно. А потом еще один защитник Сиан Бен Юссеф получил повреждения и попросил вынужденную замену. Тунис до конца первой половины значительно выровнял игру по всем показателям даже несмотря на эпидемию травм. Однако эта история догнала африканцев. Судья компенсировал 4 минуты и Лукаку на 45+3-й снова выиграл дуэль один на один с голкипером. На этот раз ассистировал Менье.

ЧМ-2018. Группа G, 2 тур

Бельгия – Тунис – 3:1 (LIVE, перерыв)

Голы: Азар, 6 (пен.), Лукаку, 16, 45+3 – Бронн, 18