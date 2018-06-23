ЧМ-2018: Неймар в матче с Коста-Рикой оскорбил капитана сборной

Форвард сборной Бразилии Неймар поссорился с капитаном "селесао" Тиагу Силвой во время матча против сборной Коста-Рики (2:0) на чемпионате мира-2018.

"Поведение Неймара меня огорчило. В момент, когда я отдал мяч сопернику, он оскорбил меня. Тем не менее, я продолжаю считать, что поступил правильно в том эпизоде, поскольку это помогло нам выиграть время.

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Я спокойно отнесся к этому эпизоду, но одновременно мне было очень грустно из-за такого поведение Неймара в отношении меня", – цитирует Тиагу Силва AFP.

Напомним, что сборной Бразилии удалось преодолеть сопротивление костариканцев благодаря голам Коутиньо и Неймара. Также форвард Пари Сен-Жермен сумасшедшим финтом оставил в дураках костариканца в одном из эпизодов матча.

Неймар и Тиагу Силва играют вместе не только в бразильской национальной команде, но и во французском ПСЖ.