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ЧМ-2018: Неймар в матче с Коста-Рикой оскорбил капитана сборной

14:40 129 Читати українською
ЧМ-2018: Неймар в матче с Коста-Рикой оскорбил капитана сборной
ЧМ-2018: Неймар в матче с Коста-Рикой оскорбил капитана сборной

Форвард сборной Бразилии Неймар поссорился с капитаном "селесао" Тиагу Силвой во время матча против сборной Коста-Рики (2:0) на чемпионате мира-2018.

"Поведение Неймара меня огорчило. В момент, когда я отдал мяч сопернику, он оскорбил меня. Тем не менее, я продолжаю считать, что поступил правильно в том эпизоде, поскольку это помогло нам выиграть время.

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Я спокойно отнесся к этому эпизоду, но одновременно мне было очень грустно из-за такого поведение Неймара в отношении меня", – цитирует Тиагу Силва AFP.

Напомним, что сборной Бразилии удалось преодолеть сопротивление костариканцев благодаря голам Коутиньо и Неймара. Также форвард Пари Сен-Жермен сумасшедшим финтом оставил в дураках костариканца в одном из эпизодов матча.

Неймар и Тиагу Силва играют вместе не только в бразильской национальной команде, но и во французском ПСЖ.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Коста-Рика Бразилия Бразилия Тиагу Силва Тиагу Силва Неймар Неймар Коста-Рика Коста-Рика
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