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ЧМ-2018: Шакири сыграл в бутсах с флагом Косово – Сербия не смогла этого запретить

12:13 334 Читати українською
ЧМ-2018: Шакири сыграл в бутсах с флагом Косово – Сербия не смогла этого запретить
Джердан Шакири / Getty Images

Полузащитник сборной Швейцарии косоварского происхождения Джердан Шакири спровоцировал сразу два скандала в матче против сербов (2:1), но, очевидно, избежит наказания.

26-летний хавбек вышел на поле в бутсах с флагом Косово, независимость которого не признают сербские власти, а празднуя победный мяч, Шакири образовал руками силуэт орла, являющегося символом Албании.

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"Перед матчем мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косово. Но поступил ответ, что это не является политическим жестом", – рассказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в комментарии ТАСС.

Сам же Шакири отказался прокомментировать свой жест после забитого мяча в ворота сербов во время флеш-интервью после матча.

"Не хочу об этом говорить. В футболе много эмоций, это просто эмоции. Я просто был очень счастлив, что забил мяч. Не хочу об этом говорить", – сказал полузащитник.

Еще один игрок швейцарской сборной косоварского происхождения – Гранит Джака – отрицает политический подтекст своего празднования в матче против Сербии. Он также продемонстрировал орла.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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