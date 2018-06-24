Ярмоленко может покинуть Боруссию Д – клуб рассматривает возможность продажи украинца, – Bild

Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко может покинуть клуб уже этим летом, сообщают немецкие СМИ.

Боруссия Д определилась с игроками, которые могут покинуть клуб уже этим летом. Практически гарантированно клуб расстанется с Гонсало Кастро, Эриком Дурмом и Зебастианом Роде, сообщает Bild.

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Не стоит также расслабляться и Андрею Ярмоленко и Джереми Толяну. Украинец не слишком оправдал надежды руководства клуба, не став полноценной заменой Усману Дембеле, а потому тоже может продолжить карьеру в другом клубе.

Более того, клуб может отпустить даже ветеранов Марселя Шмельцера и Нури Шахина, если они захотят покинуть клуб.

Также могут уйти в аренду молодые Дан-Аксель Загаду и Александр Исак, практически не выходившие на поле в сезоне 2017/18.

К слову, недавно сообщалось, что Эвертон снова интересуется Ярмоленко.

Напомним, в сезоне 2017/18 Боруссия заняла 4 место в чемпионате и завоевала путевку в Лигу чемпионов.