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ЧМ-2018: Германия лишь второй раз в истории выиграла матч Кубка мира благодаря голу в компенсированное время

23 июня 23:36 100 Читати українською
ЧМ-2018: Германия лишь второй раз в истории выиграла матч Кубка мира благодаря голу в компенсированное время
Германия празднует / фото: Твиттер сборной Германии

Сборная Германии в матче 2 тура чемпионата мира-2018 одержала волевую победу над Швецией, забив победный гол усилиями Тони Крооса на 90+5 минуте поединка.

Сборная Германии лишь во второй раз в своей истории смогла победить в матче чемпионата мира благодаря голу в компенсированное время, сообщает Gracenote Live.

Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

Впервые такое случилось на ЧМ-2006 благодаря голу Оливера Нойвилля в поединке против Польши, который был забит на 90+1 минуте.

Эта победа позволила Германии сохранить шансы на выход из группы. Победа над Южной Кореей в матче 3 тура гарантирует команде Лёва выход в 1/8 финала ЧМ-2018.

Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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