ЧМ-2018 Южная Корея – Мексика: равный матч, тактические проблемы мексиканцев, детские ошибки и перфоманс голкиперов

Сборная Мексики не без труда переиграла Южную Корею благодаря голам Карлоса Велы и Чичарито. Корейцы с нулем в графе очков потеряли практические шансы на выход из группы F.

В случае победы над Южной Кореей Мексика станет станет фаворитом в борьбе за выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018 из группы Е, хотя ей, всё же, желательно забивать побольше. Для корейцев же поражение будет означать фактический конец борьбы за плей-офф. Несмотря на это, обе команды начали матч очень спокойно, сосредоточившись на позиционной борьбе и играя без моментов.

Южная Корея – Мексика – видео голов

Первый шанс отличиться имели корейцы. На 14-й минуте Хи Чхан Хван шикарно накрутил соперника на левом фланге и подал на дальнюю штангу, где удар Ли Ёна с нескольких метров успел заблокировать Лосано. Ирвин при этом едва не получил травму. На 21-й минуте Сон открылся под длинную передачу и сделал три выстрела с ударной позиции, однако два из них заблокировали, а третий вылетел на угловой. После его розыгрыша корейцы создали наиболее острый свой момент – Ки Сон Ён пробил головой под перекладину, однако Очоа в сногсшибательном прыжке парировал этот удар.

Южная Корея – Мексика: онлайн-трансляция – как это было

Когда начало казаться, что мексиканцев рано короновали и корейцы контролируют ход поединка, "ацтеки" вышли вперед. На 24-й минуте Гвардадо прострелил в штрафную и попал в руку защитнику. Арбитр без колебаний поставил пенальти, а Карлос Вела его реализовал – 0:1! После этого инициатива перешла к мексиканцам, которые могли забить еще как минимум дважды: Лайюн на 28-й минуте мощно пробил с дистанции, однако голкипер парировал этот удар, а на 43-й Лосано накрутил трёх защитников в чужой штрафной и пробил выше ворот.

Корейцы тоже могли забить, однако Сон Хын Мин в конце первого тайма не реализовал свои шансы. На 39-й минуте он вышел один на один с Очоа, однако не сумел его переиграть, а на 45-й его дальний удар с рикошетом прошел мимо ближнюю штангу.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Обе команды остро контратаковали и не очень уверенно оборонялись. На 53-й минуте корейцы претендовали на пенальти после прострела Мин Ву Кима, однако арбитр не увидел целенаправленной игры рукой в штрафной мексиканцев. На 55-й неплохо пробивал Ки Сун Йон, однако Очоа забрал мяч. Сон Хын Мин был очень активным, однако большинство его моментов было связано с врываниями без развития, передачами под удар, борьбой или заблокированными ударами.

Мексиканцы выглядели гораздо конкретнее, выбегая в контратаки с логическим завершением у чужих ворот. На 51-й они могли забить после одного из выпадов, однако Ирвинг Лосано пробил выше ворот. На 58-й минуте Гвардадо был еще ближе к мячу, пройдя вдоль линии штрафной и пробил в девятку – голкипер Чо в филигранном прыжке вытащил этот удар. Через три минуты Вела выскочил один на один и перебросил вратаря, однако Ки Сун Йон в последний момент вынес мяч с линии. Казалось, корейцам дико фартит позади, однако на 66-й минуте везение закончилось: очередная контратака мексиканцев завершилась передачей на край штрафной к Чичарито, который на замахе убрал защитника и пробил в ближний угол – 0:2.

Корейцы могли отыграться. На 70-й минуте Сон остро пробивал из-за пределов штрафной, но Очоа уверенно забрал мяч. На 76-й минуте азиаты были наиболее близки к голу после катастрофического привоза в исполнении Очоа и Маркеса. Первый долго думал и отдал ближнего Маркеса, хотя рядом была куча соперников, а второй отдал пас назад – настолько слабо, что его перехватил Ли. К счастью для "ацтеков", переиграть Очоа кореец не сумел. В конце концов, подобное давление привело к прекрасному голу Сон Хын Мина, но он был забит слишком поздно – за две минуты до конца матча.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Мексики, набравшей 6 очков и единолично возглавившей группу F. Корейцы с нулем в графе очков практически потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Мексика: яркая, но тактически ограниченная команда

Мексика провела матч против Южной Кореи в духе игры против Германии, позволяя создавать моменты на своей половине поля и постоянно контратакуя. С "Бундестим" это было абсолютно логично, однако большое количество шансов у аутсайдера группы – серьезный звоночек для тренеров. Впрочем, проблема даже не в моментах – проблема в тактической ограниченности мексиканцев.

Подопечным Хуана Карлоса Осорио повезло забить из глупого пенальти, заставив корейцев раскрыться. До этого же азиатская сборная достаточно грамотно действовала позади и прессинговала, пытаясь бить Мексику её же оружием – использованием ошибок и контратаками. Первые моменты шли именно от корейцев, а вот "ацтеки" до 20-х минут имели серьёзные проблемы с креативом. Собственно, и во время других 70-ти весь креатив мексиканцев сводился к контратакам, контратакам, контратакам и снова контратакам.

Да, это действительно лучшая сборная чемпионата мира-2018 в плане контратак, однако подобная тактика очень легко бьётся високорганизованными оборонительными командами. Они отдают сопернику мяч и наказывают за ошибки – так, как и хотели сделать корейцы до гола. Корея много ошибалась позади – но больше у Мексики не будет слабых соперников.

Корея заслуживала на ничью

И в прошлом матче подопечные Син Тхэ Ёна не выглядели беспомощно, однако именно в игре против Мексики потенциал команды раскрылся как следует. Корейцы выиграли старт и концовки обоих таймов, отвечали атакой на атаку и перестреляли мексиканцев по ударам – 17 против 13. Гильерме Очоа выполнил шесть сейвов – это всего на три меньше, чем в матче против Германии, что может быть комплиментом для нападения корейцев.

Во всех остальных компонентах Южная Корея также не сильно отставала. По выигранным верховым единоборствам почти равенство – 9:10 в пользу мексиканцев, по отбору – 18:23, удары в створ – 6: 5, угловые – 7:5, обыгрышы – 13:13. Главной проблемой корейцев было установление контроля над мячом: они серьезно уступали по количеству передач (почти на 134 меньше) и по касаниям до мяча (512: 681), однако при этом меньше теряли его в атаке (6:13).

Корейцы вполне справедливо могли праздновать ничью, однако в их игре есть один серьезный минус, который перечеркивает все старания.

Корея допускала глупые ошибки в собственной штрафной

В целом, Южная Корея провела неплохой матч во всех линиях, однако непосредственно у своих ворот у неё все идет наперекосяк. Два из трех пропущенных корейцами голов на чемпионате мира-2018 пришли с пенальти, которых вполне можно было избежать: со шведами было допущено необязательный фол, а в матче против Мексики Чжан Хон Су рукой прервал слабый прострел Гвардадо. Ну кто так играет при перехвате?

Пенальти – это ещё полбеды. Игроки Южной Кореи банально теряются в отборе при вхождении соперника в их штрафную. Так, Ирвинг Лосано на 43-й минуте в окружении трёх футболистов сместился с фланга в штрафную и спокойно пробил с нескольких метров – и ни один игрок его не атаковал. На 58-й минуте Гуардадо на линии штрафной уже толкали под ребро, а другой футболист азиатов вместо перекрытия зоны удара падал в ненужный подкат против никого – неудивительно, что, выстрел Гвардадо прошел в девятку, и только голкипер корейцев не подвёл. В конце концов, и Чичарито очень просто разобрался в штрафной, забив победный гол.

Таких неоправданно жестких встреч соперника вместо рационального плассирования и непонятных подкатов с рукой вверх против никого хватало весь матч, поставляя мексиканцам момент за моментом. Если бы не такая игра – у Корее было бы как минимум два очка в группе, ведь их соперники серьёзного преимущества не имели.

Лучшие игроки обеих сборных – голкиперы

26 из 28 футболистов, которые появились на поле матча Южная Корея – Мексика, провели крайне неидеальный матч. В лучшем случае они просто не уступали своим соперникам, в худшем – привозили и транжирили момент за моментом. 35-летний Маркес вообще задумался у своих ворот и вывел один на один футболиста соперника. Лишь два футболиста на поле сохранили счёт этого матча в рамках адекватного.

Чо Хён У и Гильерме Очоа на двух сделали 11 сэйвов, а с учетом первого тура их количество вырастает до 25-ти. Корейский голкипер вытащил 5 ударов в створ – столько же, сколько и в матче против шведов, в то время как Очоа сегодня сделал на один больше. Оба вратаря сталкивались с ужасными ошибками своих игроков и необходимости собственноручно их исправлять – например, при выходах один на один. Их великолепную игру ничуть не осквернили голы: выстрел Сон Хин Мина вытянуть было практически нереально, а гол Чичарито в ближний угол с нескольких метров после того, как он сделал дурака из защитника, Чо почти взял.

Если бы не Чо Хён У и Гильерме Очоа, мы могли бы стать свидетелями теннисного счета на табло. Однозначно, они являются главными звездами матча.

ЧМ-2018, группа F, 2-й тур

Южная Корея – Мексика – 1:2

Голы: Сон, 90+3 – Вела, 26 (пен), Чичарито, 66