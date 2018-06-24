toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Шахтер интересуется форвардом Сан-Паулу Жонасом Торо

23 июня 20:25 292 Читати українською
Шахтер интересуется форвардом Сан-Паулу Жонасом Торо
Жонас Торо / фото: ФК Сан-Паулу

Нападающий Сан-Паулу Жонас Торо привлек внимание донецкого Шахтера. Чемпион Украины уже вступал в контакт с бразильским клубом по трансферу игрока.

Шахтер проявляет интерес к 19-летнему нападающему Сан-Паулу Жонасу Торо. Донецкий клуб уже интересовался возможностью трансфера футболиста, однако пока ситуация не получила продолжения, сообщает Globo Esporte.

Кальяри объявил о трансфере Срны

Торо выступает за команду Сан-Паулу U-20. В этом году на счету нападающего 11 голов в 15 поединках. Главный тренер Сан-Паулу готов перевести Торо в основную команду после завершения ЧМ-2018.

К слову, Шахтер уже подписал Майкона, Алексея Шевченко, Жуниора Мораеса и Фернандо Педро, а также выкупил у Манчестер Сити права на Кайоде.

Жуніор Мораєс – гравець Шахтаря: перспективи бразильця, наслідки для Динамо і проблема зради

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Жонас Торо Жонас Торо Шахтер Шахтер Сан-Паулу Сан-Паулу Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
31
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук