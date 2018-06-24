Шахтер интересуется форвардом Сан-Паулу Жонасом Торо

Нападающий Сан-Паулу Жонас Торо привлек внимание донецкого Шахтера. Чемпион Украины уже вступал в контакт с бразильским клубом по трансферу игрока.

Шахтер проявляет интерес к 19-летнему нападающему Сан-Паулу Жонасу Торо. Донецкий клуб уже интересовался возможностью трансфера футболиста, однако пока ситуация не получила продолжения, сообщает Globo Esporte.

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Торо выступает за команду Сан-Паулу U-20. В этом году на счету нападающего 11 голов в 15 поединках. Главный тренер Сан-Паулу готов перевести Торо в основную команду после завершения ЧМ-2018.

К слову, Шахтер уже подписал Майкона, Алексея Шевченко, Жуниора Мораеса и Фернандо Педро, а также выкупил у Манчестер Сити права на Кайоде.

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