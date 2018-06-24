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Бельгия – Тунис: Лукаку повторил достижение Марадоны

23 июня 17:10 256 Читати українською
Бельгия – Тунис: Лукаку повторил достижение Марадоны
Ромелу Лукаку в матче против Туниса / фото: Opta

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль во втором матче подряд на ЧМ-2018. Форвард стал первым футболистом с 1986 года, кому удалось подобное на одном чемпионате мира.

В матче 2 тура чемпионата мира-2018 Бельгия – Тунис Ромелу Лукаку отметился дублем. В активе форварда Манчестер Юнайтед уже 4 гола на Мундиале. Предыдущие 2 гола Лукаку забил в ворота Панамы.

Бельгия – Тунис – видео голов

Лукаку не только догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018, но и повторил достижение легендарного Диего Марадоны на ЧМ-1986. Бельгиец стал первым с тех пор, кто сумел забить 2 гола в двух матчах чемпионата мира подряд, информирует Opta.

К слову, Марадона отмечался дублями в ворота Англии и Бельгии, которые сейчас играют в одной группе и встретятся в 3 туре ЧМ-2018.

ЧМ-2018 Бельгия – Тунис: голевое шоу и исторические рекорды Лукаку

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
5 : 2
Тунис
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ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Рекорды Бельгия - Тунис Диего Марадона Диего Марадона Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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