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Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча

23 июня 23:28 8815 Читати українською
Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча
Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Германии в матче 2-го тура Чемпионата мира 2018 в группе F драматично победила Швецию со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Немцы "обрезались" в центре поля и подарили шведам шанс на быструю атаку. Ола Тойвонен классно обработал мяч после передачи Виктора Клаесона и пробил мимо Мануэля Нойера.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса

Сразу после перерыва немцы восстановили паритет. Тимо Вернер прострелил, а Марко Ройс удачно подставил колено под рикошет. Голкипер почти не имел шансов среагировать.

Тони Кроос выполнил суперудар со штрафного на 90+5 минуте матча и принес победу Бундестиму. Немец решился на удар из-за пределов штрафной, чего никак не ожидал голкипер шведов.

Видео голов и обзор матча:

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Германия Германия Германия - Швеция Швеция Швеция Видеоновости Тони Кроос Тони Кроос Марко Ройс Марко Ройс Ола Тойвонен Ола Тойвонен
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