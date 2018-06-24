Германия – Швеция – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Германии в матче 2-го тура Чемпионата мира 2018 в группе F драматично победила Швецию со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Немцы "обрезались" в центре поля и подарили шведам шанс на быструю атаку. Ола Тойвонен классно обработал мяч после передачи Виктора Клаесона и пробил мимо Мануэля Нойера.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса

Сразу после перерыва немцы восстановили паритет. Тимо Вернер прострелил, а Марко Ройс удачно подставил колено под рикошет. Голкипер почти не имел шансов среагировать.

Тони Кроос выполнил суперудар со штрафного на 90+5 минуте матча и принес победу Бундестиму. Немец решился на удар из-за пределов штрафной, чего никак не ожидал голкипер шведов.

Видео голов и обзор матча: