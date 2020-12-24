Украина

Динамо прилично заработало в первой части сезона. Ассистент Мирчи Луческу обозначил главные достижения киевской команды в течение лета-осени. Кроме того, по его же словам, Динамо попытается подписать нескольких новичков в зимнее трансферное окно.

Украина опустилась в рейтинге самых дорогих чемпионатов Европы. Общая стоимость всех игроков УПЛ составляет почти 350 млн евро.

Андрей Лунин подорвал сеть, забив изысканный гол на тренировке Реала. Другой украинец – Александр Зинченко – не впечатлил английские СМИ, несмотря на ассист в матче с Арсеналом.

Как украинские футболисты проводят отпуск – "Футбол 24" собрал эксклюзивные кадры.

Трансферы

Из Шахтера – на выход: Коноплянка и еще 4 игрока сборной Украины рискуют стать жертвами большой чистки.

Виктор Коваленко может стать игроком Бенфики. Португальские СМИ утверждают, что лиссабонский клуб ведет переговоры с хавбеком Шахтера и сборной Украины.

Александр Нойок и Евгений Хачериди покинут Динамо Брест вслед за Артемом Милевским. Белорусский клуб оптимизирует бюджет и отпустит всех футболистов.

Лионель Месси требует продажи 8-х игроков Барселоны – СМИ назвало имена.

Мир

Мексиканский Тигрес стал чемпионом КОНКАКАФ и сыграет на Клубном чемпионате мира. К слову, ФИФА утвердила расписание матчей Мундиаля, который пройдет в феврале 2021 года.

Криштиану Роналду потерял последний шанс догнать Левандовски в списке главных бомбардиров 2020 – Месси серьезно отстал.

Милан одолел Лацио и вернул себе лидерство в Серии А. Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Реал победил Гранаду, но не обошлось без скандала.