Наступило любимое время всех украинских футболистов – отпуск. "Футбол 24" выяснил, как начался отдых у игроков ведущих отечественных клубов и национальной сборной.

Нет никаких сомнений, что этот отпуск украинские футболисты ждали с большим нетерпением. Коронавирус поломал весь футбольный график – из-за вынужденной весенней паузы летнее межсезонье оказалось крайне коротким, а осенью игроки Динамо и Шахтера проводили по 2 матча в неделю. Понятно, что в таких условиях травм и усталости не избежать – и вот наконец для представителей украинских грандов наступил желанный отпуск.

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Из-за ограничений, связанных с COVID-19, возможность путешествовать существенно сократилась, поскольку ряд стран запретили въезд для туристов. Украинские граждане тоже могут посещать далеко не все страны, поэтому в этом году футболисты Динамо и Шахтера выбрали два основных направления для отдыха. "Футбол 24" собрал первые фото с каникул украинских игроков.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов вместе с семьей отдыхает в Доминиканской республике.

Анатолий Трубин, который стремительно ворвался в основу Шахтера, тоже отправился на заслуженный отдых в Доминикану.

А вот их коллега из Динамо Денис Бойко вместе с возлюбленной выбрали Мексику. Вид действительно завораживает – особенно на фоне депрессивной погоды в Украине.

Доминикану выбрал и Валерий Бондарь, который хвастается роскошными фото с Дарьей Савиной. Похоже, эта островная страна в этом году стала настоящей Меккой для футболистов Динамо и Шахтера.

Виталий Миколенко решил обойтись без экзотики (по крайней мере, пока). Защитник Динамо и сборной Украины рыбачит в зимнем Славянске Донецкой области. Компании динамовцу и его девушке составили форвард "бело-синих" Даниил Сухоручко с женой. Нетипичный выбор места отдыха, не правда ли?

Николай Матвиенко греется на солнышке на Мальдивах в компании жены с дочкой.

Там же отдыхают Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Юрий Панькив. Футболисты даже в отпуске не забывают поддерживать физическую форму.

Виталий Буяльский тоже повез семью на Мальдивы. Правда, во время отдыха полузащитник вынужден подрабатывать фотографом супруги, которая регулярно подкидывает порцию свеженьких фото.

Богдан Леднев с возлюбленной отдыхают на солнечных Мальдивах. Правда, пока погода не слишком радует динамовца и его спутницу – девушка успела пожаловаться на затяжные ливни.

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Виктор Цыганков вместе с девушкой тоже выбрали Карибский бассейн – лидер Динамо отдыхает в Мексике.

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