"ПСЖ, безусловно, будет сильнее, чем на прошлой неделе. Мы хотим заработать путевку в финал. Матчи с парижанами на групповом этапе? Тогда мы еще не нашли себя. Нам не хватало смелости во многих областях. Тем не менее, в двух играх против ПСЖ в Дортмунде мы показали, что можем играть совсем по-другому. На данный момент нам удалось обрести такую уверенность в себе благодаря играм в Лиге чемпионов, что мы сможем очень уверенно выйти на игру завтра. Если понадобится, то завтра пробежим на 20 километров больше. Мы готовы на все.

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Проект ПСЖ годами строился для завоевания титулов. Их главной целью с самого начала была Лига чемпионов. Это их миссия. Чтобы сделать это, мы должны быть такими же смелыми и стойкими, как и в первом матче. С таким же уважением. Но также и с ожиданием от того, что сможем достичь чего-то великого. Скорее всего, преимущества первого матча будет недостаточно – нам придётся забивать.

Мы сделали так много хороших вещей в этом сезоне. В Мюнхене. В Ньюкасле. В Милане. Было бы обидно остановиться сейчас", – цитируют Терзича официальный сайт УЕФА и Kicker.

Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится во вторник, 7 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. В первом матче Дортмунд победил со счётом 1:0.

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