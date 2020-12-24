Україна

Динамо пристойно заробило в першій частину сезону. Асистент Мірчі Луческу окреслив головні здобутки київської команди протягом літа-осені. Крім того, за його ж словами, Динамо спробує підписати кількох новачків у зимове трансферне вікно.

Україна опустилася в рейтингу найдорожчих чемпіонатів Європи. Загальна вартість усіх гравців УПЛ складає майже 350 млн євро.

Андрій Лунін підірвав мережу, забивши вишуканий гол на тренуванні Реала. Інший українець – Олександр Зінченко – не вразив англійські ЗМІ, попри асист у матчі з Арсеналом.

Як українські футболісти проводять відпустку – "Футбол 24" зібрав ексклюзивні кадри.

Трансфери

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки.

Віктор Коваленко може стати гравцем Бенфіки. Португальські ЗМІ стерджують, що лісабонський клуб веде перемовини з хавбеком Шахтаря та збірної України.

Олександр Нойок і Євген Хачеріді покинуть Динамо Брест слідом за Артемом Мілевським. Білоруський клуб оптимізує бюджет і відпустить всіх футболістів.

Ліонель Мессі вимагає продажу 8-х гравців Барселони – ЗМІ назвав імена.

Світ

Мексиканський Тігрес став чемпіоном КОНКАКАФ та зіграє на Клубному чемпіонаті світу. До слова, ФІФА затвердила розклад матчів Мундіалю, який пройде у лютому 2021 року.

Кріштіану Роналду втратив останній шанс наздогнати Лєвандовскі у списку головних бомбардирів 2020 року – Мессі серйозно відстав.

Мілан здолав Лаціо та повернув собі лідерство в Серії А. Манчестер Юнайтед вийшов у півфінал Кубка англійської ліги. Реал переміг Гранаду, але не обійшлося без скандалу.