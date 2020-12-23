В рамках программы 15-го тура Ла Лиги Сельта не смогла переиграть Хетафе в Мадриде. Отчёт об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 15-й тур

Хетафе – Сельта – 1:1

Голы: Суарес, 7 – Аспас, 17

Реал Мадрид – Гранада – начало в 20:45

Алавес – Эйбар – начало в 23:00

Бетис – Кадис – начало в 23:00

Сельта под руководством Эдуардо Куде проводила уже шестой матч, в пяти предыдущих одержав пять побед подряд (включая кубковую) – новый тренер потерпел поражение лишь в дебютном поединке. Галисийцы в случае продолжения триумфальной серии поднялись бы на седьмую позицию, однако для этого необходимо было преодолеть сопротивление вечно неуступчивого Хетафе, открывшего счет уже на 7-й минуте. Гол забил Суарес, которому удался шикарный удар с правого угла штрафной в дальнюю девятку – 0:1!

Впрочем, за десять минут всё тот же Суарес сфолил в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, с которого Сельта отыгралась – "11-метровый" реализовал Аспас. Казалось, что после такого результативного старта встречи будет очень весёлый матч с большим количеством голов, но больше команды не забивали. Ничья.

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