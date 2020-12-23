Украинская Премьер-лига расположилась на 12 месте среди самых дорогих европейских чемпионатов по версии Transfermarkt. Общая сумма игроков УПЛ составляет 340,93 млн евро.

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Украину обогнала австрийская Бундеслига, стоимость футболистов которой оценивается в 344,73 млн евро. На 13 позиции разместилось греческое первенство с общей стоимостью в 310,83 млн евро.

Достаточно ожидаемо лидирует в этом рейтинге АПЛ – 8,89 млрд евро. Следующей в рейтинге идет Серия А (5,14 млрд евро), а замыкает тройку Ла Лига (5,05 млрд евро).

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