Лунин на тренировке Реала исполнил "сухой лист" с минусового угла – видео эффектного гола
13:08 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин проявил свои бомбардирские навыки на тренировке.
Мадридский Реал выложил видео в Instagram, как украинец во время тренировки попытался забить, находясь за линией ворот.
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Удар получился на славу – Лунин удачно закрутил мяч в ворота, после чего скромно порадовался своему мини-шедевру.
Отметим, что Лунин находится в Реале уже третий сезон, однако так и не дебютировал за мадридцев в официальных встречах.
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