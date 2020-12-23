Голкипер Реала Андрей Лунин проявил свои бомбардирские навыки на тренировке.

Мадридский Реал выложил видео в Instagram, как украинец во время тренировки попытался забить, находясь за линией ворот.

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Удар получился на славу – Лунин удачно закрутил мяч в ворота, после чего скромно порадовался своему мини-шедевру.

Отметим, что Лунин находится в Реале уже третий сезон, однако так и не дебютировал за мадридцев в официальных встречах.

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