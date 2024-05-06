"Ничего не сказал в раздевалке. Нет сил с ними разговаривать. Поговорим, когда вернемся домой. А по игре – то хорошо начали и забили гол. А потом все – это закончилось.

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Как и с Оболонью было в Киеве. Футболисты забыли, что мы договаривались играть в свою игру. Не придерживались ничего, что я требовал. Играли до гола, а потом моей команды не было на поле. Поздравляю Верес с победой.

Причины в каждом, в том числе и во мне, видимо. Возможно, мы не готовы к такому уровню. Может, где-то испугались. Они считают, что уже большие, в Шахтере будут играть, в Динамо. Говорил им – выбить мяч в одном из моментов. Нет. Мы пропускаем второй гол, потом пенальти и все. Пенальти... Может не хотят Минай видеть в УПЛ. Там попал мяч в руку, но игрок не хотел играть. Такое...

Шансов мало осталось, еще три тура, два матча на выезде. Будем бороться. Но с такой игрой ничего не достигнем", – сказал Любенович в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 27-ми туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет последним, отставая от зоны переходных матчей на 4 очка.

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