Верона смогла обыграть менее мотивированную Фиорентину, а Сассуоло повторил этот трюк в игре с Интером. Однако Удинезе во втором полноценном матче под руководством Фабио Каннаваро не сумел справиться с кризисным и немотивированным Наполи, который к тому же потерял на эту встречу пятерых футболистов (Голлини, Жезуса, Распадори, Кварацхелию и Зелиньски). "Зебры" продержались в первом тайме, но после перерыва позволили Виктору Осимхену забить – на 51-й минуте нигериец головой замкнул навес Политано. В конце встречи Виктор забил и правой ногой, но после тщательного видеопросмотра бригада арбитров это взятие ворот не засчитала из-за офсайда.

Правительство Италии хочет контролировать финансы участников Серии А – клубы единогласно проголосовали

Удинезе сумел спастись лишь в компенсированное время: Эстигор не удержал Саксесса и позволил форварду забить свой дебютный мяч в Серии А в этом сезоне.

Этот результат помог Наполи обойти Фиорентину и подняться на восьмое место турнирной таблицы. Удинезе же как был в зоне вылета, так в ней и остался. Виктор Коваленко и его Эмполи на какое-то время могут выдохнуть с облегчением – двухочковое расстояние между двумя аутсайдерами не увеличилось. В 37-м туре фриульцам и тосканцам предстоит сразиться в очной встрече, а до этого Удинезе отправится в гости к Лечче, а Эмполи сыграет на выезде с Лацио.

Аталанта поднялась в зону ЛЧ, одержав волевую победу над Салернитаной – Рома выпала за пределы топ-5