Италия, Серяя А, 14-й тур

Наполи – Торино – 1:1

Голы: Инсинье, 90+3 – Иццо, 57

Рома – Кальяри – 3:2

Голы: Верету, 11, Джеко, 71, Манчини, 77 – Педро, 59, 90 (пен.)

Сампдория – Сассуоло – 2:3

Голы: Квальярелла, 55, Бальде, 84 – Траоре, 2, Капуто, 57, Берарди, 58

Удаление: Бальде, 90+2 (Сампдория, красная карточка)

Специя – Дженоа – 1:2

Голы: Нзола, 10 – Дестро, 15, Кришито, 72 (пен.)

Удинезе – Беневенто – 0:2

Голы: Капрари, 10, Летиция, 77

Милан – Лацио – 3:2

Голы: Ребич, 10, Чалханоглу, 15 (пен.), Эрнандес, 90+2 – Альберто, 28, Иммобиле, 59

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 27 (Лацио)

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Наполи после двух подряд поражений пытался реабилитироваться в матче с аутсайдером турнира Торино. Первый тайм голов не принес, а после перерыва первыми забили... гости: после навеса с левого фланга мяч попал к Армандо Иццо и тот, уже в падении, умудрился нанести удар – сфера, срикошетив от газона, дезориентировала голкипера и влетела в угол ворот. Весь второй тайм гости пытались переломить ход поединка. Фортуна улыбнулась "партенопейцам" уже в добавленное время – Лоренцо Инсинье сумел перебросить голкипера соперника и спасти важное очко для своей команды.

Рома забила в ворота Кальяри уже на 11-й минуте. Голевую атаку начал Генрих Мхитарян, который длинным пасом из центра поля нашел одноклубника на правом фланге. Тот прострелил в штрафную и сфера, после серии рикошетов попала в Жордана Верету – французский полузащитник слету переправил мяч в сетку. После перерыва гости усилиями Гальвао Жоао Педро сравняли – португалец выстрелом из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Как не тянулся Антонио Миранте до мяча, но достать его не смог. В середине второго тайма "волки" в течение шести минут забили дважды и фактически сняли вопрос о победителе матча. Неугомонный Жоао Педро на последней минуте несколько подсластил горечь поражения результативным выстрелом с пенальти, но на большее гостей не хватило.

Сассуоло, который в последних турах немного сбавил ход, на второй минуте вышел вперед в матче с Сампдорией. "Черно-зеленые" воспользовались детской ошибкой защитника вблизи собсвенных ворот и Хамед Траоре с подачи Франческо Капуто открыл счет в матче. После отдыха Фабио Квальярелла счет сравнял. Но не успели хозяева как следует отпраздновать взятие ворот, как в течение двух минут получили в свои ворота еще два гола: Капуто добил круглого в сетку после рикошета, а через мгновение Берарди наказал защитников за нерасторопность. Под конец матча Бальде Кейта стал героем и антигеороем одновременно: сенегалец сначала сократил счет в матче до минимума, а уже в добавленное время заработал красную карточку за подножку сопернику.

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Неудачники Серии А – Специя и Дженоа – еще до 15-й минуты успели обменяться голами. Сначала Мбала Нзола удачно замкнул прострел Эммануэля Гаяси, оказавшись в нужный момент перед воротами Дженоа. А потом Горан Пандев прорвался по правому флангу к штрафной соперника и отдал на Маттиа Дестро, который восстановил статус-кво. В середине второго тайма Доменико Кришито реализовал пенальти и принес Дженоа важные три очка.

Соседи по турнирной таблице – Удинезе и Беневенто – в очной встрече больше думали об обороне, чем о чужих воротах. Тем не менее в начале матча Джанлука Капрари решился на дальний удар, который достиг цели и вывел гостей вперед. А в середине второй сорокапятиминутки Гаэтано Летиция ударом с острого угла поставил жирную точку в матче.

Центральный матч тура между Миланом и Лацио оправдал все ожидания. "Россонери" уже к 15-й минуты шокировали подопечных Симоне Индзаги двумя голами. Анте Ребич, после навеса с углового, головой переправил мяч в сетку, а затем Хакан Чалханоглу с пенальти увеличил преимущество своей команды до двух голов. В середине тайма свое право на одиннадцатиметровый одержали гости: на удар Чиро Иммобиле Джанлуиджи Доннарумма среагировал, отбил и сфера, попав в штангу, вылетела в поле. Первым на добивание успел Луис Альберто и головой переправил круглого в сетку.

После перерыва Иммобиле все-таки удалось забить: после роскошного навеса Милинковича-Савича он сходу пробил в противоход голкиперу в правый угол ворот. Все шло к ничьей, пока в добавленное время свое слово не сказал Тео Эрнандес – француз оказался первым на мяче после навеса с углового и точным ударом головой принес Милану лидерство в Серии А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ