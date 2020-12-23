"Позади действительно удачная осень: мы первые в турнирной таблице, опережаем Шахтер, впервые за шесть лет Динамо завершило первую часть чемпионата на первой позиции. Кроме того, мы квалифицировались в группу Лиги чемпионов, потом мы завоевали путевку в евровесну, заняв третье место в этой группе.

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В то же время мы зарекомендовали ряд молодых игроков (Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарный) и заработали большие деньги – около 38 млн евро пошли в казну клуба. Владелец клуба Суркис очень доволен и хочет вновь создать сильное в Европе Динамо", – поделился Вукоевич в комментарииJutarnji list.

Напомним, хорват летом 2020 стал частью тренерского штаба Луческу в Динамо. В статусе игрока Огнен защищал цвета киевского клуба в 2008-2013 годах.

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