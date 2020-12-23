33-летний аргентинец провел телефонный разговор с лидером президентской гонки Жоаном Лапортой, информирует Diario Gol. Месси вроде бы выразил желание остаться в клубе, если новое руководство проведет большую кадровую чистку.

В "черный список" Лео попали 8 игроков: Самюэль Умтити, Клеман Лангле, Рики Пуч, который любит сливать информацию в прессу, Фелипе Коутиньо, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкау, Антуан Гризманн и Мартин Брейтвейт. Аргентинец считает, что Барселоне надо серьезно усиливаться, а текущий состав – не имеет шансов в Лиге чемпионов.

"Я не могу раскрыть содержание разговора с Лео, но мы говорили о том, как поднять моральный дух болельщиков Барсы", – признался Лапорта в интервью на радио COPE. Бывший президент каталонского гранда строит свою предвыборную кампанию вокруг фигуры Месси, поэтому многие предполагают, что в случае его избрания точно полетят головы из скандального списка аргентинца.

Отметим, что Месси до сих пор не определился со своим будущим, впрочем риторика 6-кратного обладателя "Золотого мяча" немного изменилась – приверженность заменила негодование.

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